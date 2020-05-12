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新北勞檢15處建築工地 全部違反規定
新北勞檢處自今年3月起針對15處建築工程發動檢查，結果發現15家施工廠商全部違反作業安全規定，勞檢處表示，本次固定式起重機也列為檢查對象，15家廠商共違規達43項，除依法通知限期改善，也針對8家違反防災重點的業者，共處25萬元罰緩。
勞檢處表示，43項違規事項中，以雇主未做好防止倒塌設施最為嚴重共計10項，占違規事項的23.3%，像是堆置建築材料未設置擋樁；其次為未做好防止墜落設備，例如開口未設置護欄，共有8項占違規事項18.6%。
勞檢處說，未做好防止物體飛落設施計7項，占違規事項16.3%，像是起重機吊鉤未有防滑舌片。針對違規事項會複查，督促業者落實施工安全管理，避免有違規、意外發生。
而建築工程最常見的巨大鋼鐵伸臂，是一種固定式起重機，能吊重能力高達百噸以上，勞檢處指出，此類的重機動輒吊起數百斤的營建材料，使用時必須在機身標示荷重淨值，並禁止搭乘或吊升勞工從事作業。
新北勞工局長陳瑞嘉說，操作固定式起重機作業時，應限制吊掛的次數和吊升重量，吊鉤也應設置防止物體飛落的防滑舌片，作業範圍也須派人引導通行、設置交通錐和連桿，避免發生災害。
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