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2020520諧音「愛你愛你我愛你」 結婚登記這天大熱門

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，北市民眾只要指定5月20日生效，可獲精美手工皂禮盒1組。圖／北市民政局提供
2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，北市民眾只要指定5月20日生效，可獲精美手工皂禮盒1組。圖／北市民政局提供

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，今年受新冠肺炎疫情衝擊，台北市政府民政局特別規劃手護愛情，創「皂」幸福活動，只要指定109年5月20日生效，親自到戶政事務所申請結婚登記，或以電話預約、戶役政管家APP預約或網路預約結婚，可獲精美手工皂禮盒1組。

民政局指出，辦理方式有三項要注意，第一是預約在5月20日或前3個辦公日（15、18、19日）至戶政事務所申請結婚登記，並指定5月20日為生效日，以電話預約、戶役政管家APP預約、網路預約(https://www.ris.gov.tw/app/portal/671）方式向戶政事務所預約結婚登記。

二、國民身分證照片影像上傳於「內政部戶政司全球資訊網」（https://www.ris.gov.tw/app/portal/765）中，上傳結婚雙方符合國民身分證規格之相片影像電子檔，免沖洗照片又可減少在戶所洽辦時間。

三是備妥國民身分證、結婚書約及戶口名簿正本，辦理結婚登記須攜帶雙方國民身分證、戶口名簿及預先寫好的結婚書約，如須同時辦理遷徙登記，則另須準備戶籍遷徙相關文件。

除了民政局準備好禮相送，各區公所也推出 520專屬活動，松山戶所贈送對筆；大同戶所別出心裁規畫「永恆的誓言，甜蜜的依靠」系列活動，除了傳統工藝設計製作的「日星鑄字行限定版結婚書約」，還搭配「造型衣架 memo夾」；萬華戶所「雙雙對對、筷快生子」；文山戶所贈送「文采非凡，山盟不移」茶葉禮盒，內有蜜香紅茶或文山包種茶。另外，士林戶所「戀、羅曼史活動」，送浪漫玫瑰湯匙組；北投戶所今年則是推出成對的幸福頸枕。

結婚 身分證

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