衛福部退9千多件紓困案 侯友宜：從寬認定不濫發

衛福部將9千多件紓困申請退回新北並強調多已鍵入，只要審核後就能發錢，但新北市長侯友宜表示，鍵入資料是最基本的，審查上才是最繁瑣的，已要求基層從寬認定但不濫發。

侯友宜上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議時，因為今天是國際護理師節，侯友宜特別率局處首長以手持看板方式向護理師致敬，現場也響起熱烈掌聲及加油聲，場面熱烈。

由於疫情趨緩，侯友宜表示，每週4次的防疫應變會議召開次數將由4次改為3次，同時，紓困申請的審核，也授權各區區長從寬認定，若有疑義都可以找社會局長或他來處理都可以。

侯友宜會後接受媒體聯訪時，媒體仍關注衛福部昨天傍晚的退件爭議，所有案子都會回到區公所的承辦同仁身上。經過昨晚的教育訓練，希望審查上從寬認定但不濫發，一定要有基本審查的標準，若有些人不符合資格，同仁也要以較委婉的方式給當事人做解釋。

媒體追問，衛福部稱退件中大多完成鍵入，新北只要確認後就可以發錢的說法，侯友宜表示，Key in是最基本的，在審核上就存在很多繁瑣過程，操作上也很難理解，基層同仁真的很辛苦。

侯友宜表示，他和衛福部長陳時中電話溝通過程中才了解，這個政策當時宣布時和後來修改上有一些落差，因政策剛上路，準備上難免有些倉促，所以大家都要互相體諒及包容，他和中央的溝通上完全無礙，希望趕快把事做好，把錢發給最艱辛、辛苦的人。

至於澎湖有條件率先開放八大行業的問題，侯友宜表示，新北市的八大行業絕對不會是優先開放的行業，未來一定會經過專業評估及以防疫為最大的考量，有順序、有步驟的漸進開放。