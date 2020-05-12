坪林茶博「舉壺小人」宣導防疫 來就抽免費老街茶餐

新冠肺炎疫情趨緩，新北市4日起漸進式開放公有場館，為吸引人潮回流，坪林茶業博物館推出一系列創意設施，其中「舉壺小人」由迷你館員高舉防疫標語，提醒民眾保持社交距離、勤洗手，吸引民眾搶拍，此外入館還能抽茶園體驗、老街茶餐體驗等在地好禮，邀民眾入茶山、品茶香。

文化局指出，坪林茶業博物館長期以創意活潑手法推廣茶文化，各項展覽及活動都廣受好評，疫情期間也推出「安心服務」專案，定時以酒精消毒展場，所有工作人員每日都需量測體溫，並配戴「安全體溫小卡」，讓參觀民眾安心。

充滿創意的「舉壺小人」，則是館方發揮巧思以館員形象製作而成，由迷你館員手舉「保持距離，限坐一人」、「別忘記，勤洗手」等標語，放置在館內座位區、廁所等位置，趣味的宣傳方式令民眾大讚創意十足，也紛紛拿起手機與「舉壺小人」合影。