三重路面去年崩塌 原因竟是業者非法排放電鍍廢水

新北三重區中正北路193巷去年7月發生路面崩塌，新北環保局重案組與水利局發現有「強酸強鹼」腐蝕下水道管線，經與檢調單位合作後，昨將附近的幾家業者帶回偵訊，新北環保局指出，依據水汙染防治法第36條，最重可處3年以下有期徒刑，併科500萬元罰金。

環保局指出，該區域附近有電鍍工廠群聚，檢測汙水下水道水質發現有重金屬、氰化物甚至強酸強鹼反應，且水質異常範圍大、反映多元，研判汙染來源不只一處，報請新北地檢署偵辦後，昨兵分多路帶回附近多家業者、廠商與關係人。

水利局表示，路面崩塌後調閱管網書圖資料，將可疑的分支管採檢，發現塌陷處附近的主要強酸強鹼處來源疑似為周邊的電鍍工廠，且該處2015年也發生過電鍍工廠排放氰化物進入下水道，造成維修管線工人死傷亡，而遭勒令封管。

環保局說，昨確認廢水排放流向，並查扣相關物證及偵訊犯罪嫌疑人發現，有多家廠商涉嫌排放電鍍廢水進入下水道，目前交由檢調偵辦中；另外排放廢水進入下水道，涉嫌毀損水利設施，也觸犯水利法，最重可處5年以下有期徒刑。

新北副市長謝政達說，除了檢警調偵辦相關刑事責任外，新北公安小組將全面稽查追究相關責任，且未來新北建築物只要有電鍍製程的行業，不得納入公共汙水下水道系統，避免類似狀況發生。