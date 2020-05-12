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三重路面去年崩塌 原因竟是業者非法排放電鍍廢水

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北三重區中正北路193巷去年7月發生路面崩塌，新北環保局重案組與水利局發現有「強酸強鹼」腐蝕下水道管線，經與檢調單位合作後，昨將附近的幾家業者帶回偵訊。圖／新北環保局提供
新北三重區中正北路193巷去年7月發生路面崩塌，新北環保局重案組與水利局發現有「強酸強鹼」腐蝕下水道管線，經與檢調單位合作後，昨將附近的幾家業者帶回偵訊。圖／新北環保局提供

新北三重區中正北路193巷去年7月發生路面崩塌，新北環保局重案組與水利局發現有「強酸強鹼」腐蝕下水道管線，經與檢調單位合作後，昨將附近的幾家業者帶回偵訊，新北環保局指出，依據水汙染防治法第36條，最重可處3年以下有期徒刑，併科500萬元罰金。

環保局指出，該區域附近有電鍍工廠群聚，檢測汙水下水道水質發現有重金屬、氰化物甚至強酸強鹼反應，且水質異常範圍大、反映多元，研判汙染來源不只一處，報請新北地檢署偵辦後，昨兵分多路帶回附近多家業者、廠商與關係人。

水利局表示，路面崩塌後調閱管網書圖資料，將可疑的分支管採檢，發現塌陷處附近的主要強酸強鹼處來源疑似為周邊的電鍍工廠，且該處2015年也發生過電鍍工廠排放氰化物進入下水道，造成維修管線工人死傷亡，而遭勒令封管。

環保局說，昨確認廢水排放流向，並查扣相關物證及偵訊犯罪嫌疑人發現，有多家廠商涉嫌排放電鍍廢水進入下水道，目前交由檢調偵辦中；另外排放廢水進入下水道，涉嫌毀損水利設施，也觸犯水利法，最重可處5年以下有期徒刑。

新北副市長謝政達說，除了檢警調偵辦相關刑事責任外，新北公安小組將全面稽查追究相關責任，且未來新北建築物只要有電鍍製程的行業，不得納入公共汙水下水道系統，避免類似狀況發生。

環保局表示，這些都是有許可的合法工廠，但疑涉案的工廠有繞流、投放有毒物質等重大情節，將會令其停工或歇業，此案會由檢察官從重量刑，也會透過行政管制要求業者依法設置，違者從嚴從重絕不寬貸。

新北環保局指出，透過管中攝影可見下水道管璧下緣呈顆粒狀，有受到腐蝕的痕跡。圖／新北環保局提供
新北環保局指出，透過管中攝影可見下水道管璧下緣呈顆粒狀，有受到腐蝕的痕跡。圖／新北環保局提供
三重區中正北路193巷路面去年7月發生路面崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露的民生管線，並進行低強度混凝土灌漿來穩定地盤。圖／報系資料照片
三重區中正北路193巷路面去年7月發生路面崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露的民生管線，並進行低強度混凝土灌漿來穩定地盤。圖／報系資料照片

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