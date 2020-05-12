新北2階段共4梯次開放場館 侯友宜：不必趕著解封

新北市日前封閉所有公有密閉場館，5月4日起採取2階段共4梯次解封（5月11、18、25日），新北市長侯友宜表示，大家不必看國內疫情趨緩，就趕快解封，指示市府同仁，本周五還需對下周要開放的場域提出完整報告，再討論開放程度。

新北市府5月4日起第一階段第一梯次解封圖書館、國民運動中心等；5月11日第一梯次第二階段解封範圍包括社區預防及延緩失能衛教及運動課程單位、巷弄長照站（醫事Ｃ據點）10人以下、失智據點10人以下、幼兒園健檢、職場健檢等。

接下來下周5月18日第二階段第二梯次，原本預計開放不共餐、不唱卡拉ＯＫ的銀髮俱樂部等，不過侯友宜表示，還要專業評估完、提出完整報告，「大家也不必看疫情趨緩，就趕快解封，全球疫情浮動，有的解封後又封閉」。