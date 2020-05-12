「發熱伴血小板減少綜合症」列傳染病 牛羊測到病原

衛福部4月發布新增發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）為第4類法定傳染病，藉由蜱蟲為傳染媒介，是新興的人畜共通感染病原，台灣去年已有1確定案例，因中興大學研究病原已在台灣牛羊體內存在，新北動保處最近加強牛羊畜牧場驅蟲消毒，提醒飼主每月務必對寵物進行寄生蟲預防投藥。

台灣去年出現第一起SFTS確診案例，其致死率約5％至30％，中興大學與日本國立感染症研究所（NIID）跨國合作研究，針對放牧型態牧場進行調查，並在牛、羊樣本中測得病毒核酸及抗體，顯示該病原已在台灣牛羊中存在。

動保處表示，新北共有13座養牛場、約1847隻牛，及養羊場36座、約410隻羊，考量天氣逐漸變熱，蚊蠅蜱蟲孳生易造成動物疫病發生，主動提供各牧場捕蠅器具及誘蟲器。

新北高管處於二重疏洪親水公園的「羊咩咩的家」管理員簡裕洲表示，養羊場會定期請獸醫為羊隻做健康檢查及施打疫苗，也在場內外周邊環境進行消毒及噴藥除蚊蠅蜱蟲。

動保處副處長楊淑芳說，人、畜感染此症狀的情況不同，民眾若被蜱蟲叮咬，會有1至2周潛伏期，期間會有頭痛、發燒、肌肉痛、惡心、淋巴結腫大、皮膚出血情況，發病症況類似登革熱，牛、羊等牲畜感染後則不會出現特殊症況。

楊淑芳提醒民眾，SFTS主要是經由蜱蟲叮咬感染，因此民眾在進行戶外活動時，因盡量穿著淺色衣物、長褲、鞋襪及噴含敵避DEET的防蟲液。