板橋車站商場跳電40分鐘 民眾摸黑用餐

新北市板橋車站環球商場今下午5時許突然跳電，範圍包括地下一樓及一、二樓商場，因正值下班時刻，車站內人潮眾多，地下一樓美食街也有許多用餐民眾，突如其來的跳電讓民眾忍不住驚呼一聲，許多人紛紛走出美食街查看，但仍有少數民眾選擇摸黑用餐，所幸用電於晚間6時30分已復電。

環球商場公關經理林奕亨指出，晚間近6時發生停電，商場立刻啟動緊急照明，主要斷電原因為主變電站開關異常，第一時間已安撫並引導顧客疏散，並已於稍早6時30分復電。

據美食街店家表示，大約傍晚5時45分左右跳電，商場內所有用電全部斷掉，包括冷氣、冰箱等，當時已有許多民眾在美食街內用餐，突然跳電讓大家都嚇了一跳，許多人也趕快放下碗筷走出去，但還是有少數人留著繼續吃。