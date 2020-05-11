新北農漁會紓困首日繃緊神經 今已有近1600申請案

農漁民萬元紓困補助今起開放申請，為因應申請人潮，新北市各農漁會超前部署，事前宣導分流、動線安排及演練，申請人潮情況順暢，從申請到收件最多10分鐘，新北市農業局表示，截至今下午5時半，農會受理申請案件約60件、漁會約1510件。

農業局表示，新北農會會員約3萬9千人，其中約9成有投保農保或農職保，農會系統有其個資，因此，不用申請即可將紓困金直接匯款入帳。

而無農保、農職保，配合農糧政策的農民則需自行申請，扣除排富條款等限制後，僅剩約2000人須親自到新北24區農會現場辦理。另外，由於漁會沒有系統建檔，因此符合申請資格的1萬5千餘人也須至漁會辦理。

各農漁會面對農漁民紓困補助申請首日全繃緊神經，趁著假日進行動線安排及演練，盼落實新北市長侯友宜提出「加速收件、儘快送核」作業處理原則。

此外，也透過臉書社群、Line群組不斷向農漁民宣導申請須知、注意事項及截止日至6月30日止外，也呼籲民眾不要集中在首日申辦。

農業局表示，今日也派員兵分多路至農漁會關心申請情，發現申請情況良好，並未出現人潮擁擠狀況，平均每人從申請到收件僅需5至10分鐘。

但也有農會反應農民生活補貼系統尚未完全整合、農有農保帳戶為配偶者顯示沒帳戶資料，而被歸入未申請等問題，農業局也即時通知農友補齊資料，並將基層反映事項回報中央，後續也持續觀察辦理情形。

農業局長李玟表示，各農漁會超前部署，透過宣導分流、動線及窗口安排、模擬演練等，減少民眾等待時間，加速紓困作業處理。

截至今下午5時半，新北農會受理申請案件約有60件、漁會約1510件，除了感謝農漁會承辦人員辛勞外，有關基層反應的各項問題，市府也會積極處理，讓辦理紓困作業能更加順利。