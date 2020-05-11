國內陸續傳出漢他病毒案例 北市公園遭疑鼠患嚴重

以老鼠作為傳染媒介的漢他病毒，國內陸續出現案例，無黨籍台北市議員陳建銘今天表示，許多公園的鼠患相當嚴重，且毫不怕人，尤其民眾常有公園餵食鴿子，提供老鼠食物來源，擔心傳染疾病；台北市公園處表示，老鼠要阻絕食物來源，未來也加強垃圾清除。

新冠肺炎的防疫之際，基隆日前出現北部首起漢他病例，新北市三重也發現漢他病毒確診，今年國內確診數，已創5年同期新高，原因也待釐清，引發外界關注。

台北市議會今天工務部門質詢，無黨籍市議員陳建銘指出，台北市許多公園，有老鼠橫行，根本不怕人，白天跑到桌上吃東西，除了社子公園，新北投公園的木棧道底下，也有許多老鼠窩。

陳建銘表示，除了老鼠橫行嚴重，公園也有鴿滿為患，還有人專門餵食，成了老鼠食物來源，擔心有傳染疾病風險，對於民眾也有安全威脅。

台北市公園處長陳榮興解釋，要避免老鼠出沒，必須阻絕食物來源，也不要有藏身地方，所以目前公園內的木棧道，底下都會填滿，未來也加強垃圾清除。

對於外縣市陸續有漢他病毒確診，台北市環保局表示，局內也關注相關訊息，除了平時會添購滅鼠餌，分送給里長辦公室，老鼠經常出沒的傳統市場，也有定期舉辦專案小組，討論怎降低老鼠密度。

台北市環保局指出，漢他病毒的傳播途徑，會透過老鼠的尿液及糞便，若吃了被污染食物，民眾就有可能染疫，呼籲維持環境整潔、使用密閉容器裝食物，重點是減少廚餘剩飯，老鼠就不會進入居住空間。