擴大紓困金發放 北市：從速從簡目標即辦即領
中央紓困金發放，北市府上周受理擴大紓困方案5444件申請書，今天截至下午3點，再度收件1653件，台北市副市長蔡炳坤下午赴信義區公所視察，並發放紓困金予通過審核的民眾。
蔡炳坤表示，北市府發放紓困金將從簡從速，今天一共發放12位民眾紓困金，分別從1萬至3萬不等，依不同申請給予不同的紓困金額，蔡炳坤說，後續北市府將簡化處理流程，「即辦即發」，「現場辦、現場領」是未來北市府目標。
蔡炳坤說，北市府從今天開始，若申請資料單純、或資料齊備，會落實在三天內發放，若資料複雜需要查證，發放時間就會拉長，希望本周是過度期，本周消化完之前收件的五千多件之後，希望未來能做到即辦即發。
蔡炳坤說，紓困申請民眾必須符合三個條件，包括有無領取其他政府補助、有無保險等相關問題，這兩部分都可介接中央系統，但第三個條件一至四月所得是否因疫情影響，這個條件地方政府難認定，民眾必須拿存摺查對，否則就是簽切結書。
蔡炳坤說，有民眾從事酒後代駕工作，因疫情收入沒了，這個案就符合申請資格。
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