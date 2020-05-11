7旬登山婦遺失錢包 汐止警細心尋到失主

汐止警分局東山所員警孫紹鈞在汐止區姜子寮路姜子寮絕壁景點，執行防疫期間交通疏導分流，撿到一只背包，內有錢包及三千多元，但未發現相關證件，經逐一詢問進出的每位遊客，終讓7旬登山婦發現隨身的錢包早已遺失於途中，經確認後身份後，將錢包歸還，也獲得民眾的肯定及讚賞。

日前上午11時30許，汐止警分局東山所員警(孫紹鈞)於本轄姜子寮路姜子寮絕壁景點，執行防疫期間交通疏導分流及人流管制勤務時，發現有一個背包遺落在路中，經打開查看後發現內有錢包及新臺幣三千多元，但未發現相關證件，仔細檢查錢包後發現有姓名貼紙，故員警以步巡方式逐一詢問進出的每位遊客。

終於在11時30分許，發現該名黃姓婦人身上揹有水壺且貼有同款相同姓名貼紙，於是立即上前詢問確認，該名婦人這才發現隨身的背包早已遺失於路途中，直呼自己太不小心，多虧細心員警，待確認婦人身份後，員警將便遺失物交還失主，婦人拿著失而復得的背包感動的向派出所員警連聲道謝，其同行家屬也對同仁認真執勤、協助民眾找回遺失物的舉動表示讚許。

汐止警分局表示，同仁於執行勤務時發現遺失物，能積極為民服務找回失主，對於同仁的此舉表示肯定，本件足堪同仁表率，分局將會擇期表揚。