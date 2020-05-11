自己遊具自己想 三芝櫻花公園設遊戲工作坊

因應親子休閒娛樂需求，三芝區櫻花公園將有遊具的興建規劃，為了要讓未來要興建的遊樂設施更符合孩子的需要，三芝區公所與市議員鄭宇恩到櫻花公園辦理遊戲場工作坊，透過親子一同戶外休閒增添情誼之餘，也要透過孩子的雙手打造出未來公園遊具的藍圖。

市議員鄭宇恩表示，鄰里公園的功能不在只有綠地休憩的用處，應該也要兼顧地方親子娛樂需求，而櫻花公園未來將會加入盪鞦韆欲溜滑梯等遊具的元素，也礙於預算將會分段到位，因此對於遊具設施也將會逐步擴充，期待未來有更多的公園遊具能夠提供給三芝偏鄉的孩子遊戲。

遊樂場工作坊活動開場由熱鬧的帶動跳開始，讓孩子們與家長熟悉這個公園的環境與樣貌，下一個階段就要進入重頭戲，讓孩子們發揮自己的創意與想像力，未來若是要在原地打造遊具，那麼孩子心目中想要的樣貌又是什麼樣子？

三芝區長林慶豐表示，盪鞦韆與溜滑梯可以說是每位孩子心中對於快樂童年的表徵，還有這個公園中的遊具該是如何配色、要加入家鄉什麼特色元素，也都要透過這場遊戲場工作坊來激發孩子的想像空間，也期待未來遊具落成能夠有更多地方的參與元素，打造出符合地方需求的公園，藉此也增添公園遊具的使用率。