鶯歌人注意！ 981公車路線延伸鳳鳴地區

新北交通局宣布，鶯歌區的台北客運981線今天起試辦延駛路線至鳳鳴地區，培養捷運三鶯線運量。交通局指出，981線調整後增加行駛里程，因此將該路線調整行駛三鶯二橋，避開三鶯大橋、三鶯交流道等易壅塞路段，並截短路線到捷運頂埔站。

交通局運輸管理科長林詩欽說，981線原本是從鶯歌火車站發車，經三鶯大橋往捷運永寧站，讓三鶯地區民眾轉乘捷運板南線，不過陸續接獲鶯歌鳳鳴地區民眾反映公車路線不足，與客運業者研商後，決定將路線延伸到鶯歌鳳鳴地區

不過路線調整改行駛三鶯二橋，將不進入舊市區及恩主公醫院，造成部分原有的乘客反彈，因為改必須搭乘其他需要鄧長等待時間的公車，甚至還有無法使用1280定期票的桃園客運，使得乘客等候時間相對需要延長。

交通局指出，原本搭乘981線從鶯歌火車站至三峽恩主公醫院的乘客，可改搭702、851(部分班次)、939副、F652、5005等多線公車，會持續觀察981線及其他替代路線的乘車狀況，會視狀況評估增設站位或加開班次。

由於981線是捷運三鶯線的先導公車，路線與三鶯線相同，用來培養乘客搭乘三鶯線的運量，交通局表示，未來捷運正式營運後，981線公車可能會再進行調整。