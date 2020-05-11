疫情影響收入 淡水區長協助李炳輝紓困

住在淡水71歲資深視障藝人李炳輝，今年因為許多春酒場次的取消，收入已經停滯，為幫助李炳輝，淡水區長巫宗仁會同里長一起來到李炳輝的家中探視近況，更要協助幫他辦理紓困補助計畫，希望可以藉此幫李炳輝渡過難關。

過去三到四個月因為新冠肺炎疫情，導致許多產業收入受到影響，而住在淡水71歲資深視障藝人李炳輝，今年因為許多春酒場次的取消，收入已經停滯。

淡水區長巫宗仁表示，由於新冠肺炎疫情讓領有街頭藝人執照的李炳輝收入受到影響，而這次淡水媽祖廟福佑宮基金會，更捐了5000元，透過區長送到李炳輝的手上，不僅如此區長也協助他申請補助，對此李炳輝更表達對於市政府還有區公所的感謝。

李炳輝老婆雅惠表示，過去雖然領有街頭藝人執照，但是在金色水岸只有四到五個位置，根本抽不到表演的場地，只能在淡水傳統市場當中表演，而這次也非常感謝區長來關心，未來有補助之後，生活可以更好過一些。