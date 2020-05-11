金瓜石走讀趣 黃金博物館翻閱採金之路

因為疫情，新北市立黃金博物館在5月4日重新開館了，強打「走讀礦山‧翻閱採金之路」特展，透過在地作家與藝文創作者的圖文介紹，帶領民眾走讀金瓜石過往面貌，為配合防疫，進入園區採登記實名制，民眾進入展館也請戴上口罩，以維護彼此建康。

將近一個半月休館的黃金博物館，在近日重新開放，雖然本山五坑因維修6月30日前暫停參觀，但大部分館設仍向民眾開展，因此防疫措施仍不可少。

新北市立黃金博物館館長王錦華表示，這次力推「走讀礦山‧翻閱採金之路」特展，至7月26日起，民眾能在煉金樓1樓特展室、金水特展室，以及附近金瓜石的各個街角空間，走讀礦山記憶的圖文介紹，由土生土長的作家賴書亞與金瓜石媳婦藝文創作者王佳蘭共同打造，讓民眾能在現存遺跡中找到過去金瓜石的風華歲月。

作家賴書亞表示，透過小時候在金瓜石的印象，結合部分在地耆老的訪問，從時雨中學旁的舊時酒保口，走到祈堂老街的阿婆雜貨店，過去的理髮廳、漫畫店景象透過文字描寫出細節，其實當初並未與王佳蘭老師討論誰先畫誰先寫文字，互相補足缺失的元素，讓每個圖文更加的完整。

藝文創作者王佳蘭表示，因為金瓜石有些景點都已不復存在，但是藉由繪畫可將遺跡原來的面貌、顏色甚至材質刻劃出來，使長輩見到圖文能將場景還原，遊客們也能藉由比對，使過去的採金之路歷歷在目，完成記憶的探索。

像是阿婆雜貨店中，已高齡九旬的阿婆賣著童玩與零嘴，是圖文中的活歷史，透過掃描每個街景角落的圖文QR code，可從文字中感受到在地的溫度，雖然許多景物已然不在，仍能從圖中追憶那些過往精彩。