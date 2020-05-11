北農導入新式快檢技術 4月驗出3%蔬果不合格

台北市市場處今天表示，為維護民眾食的安全，台北農產公司以新式檢驗的化學質譜快檢抽查批發市場農產品，4月共抽驗690件蔬果產品，有27件不合格，已通知供貨農民停供10天。

市場處今天發布新聞稿表示，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北農現正導入新式檢驗技術，以化學質譜快檢開始抽檢批發市場農產品，以加強檢驗農藥精準度，並落實自通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。

根據北農4月抽驗690件蔬果產品結果，發現有27件蔬果產品不符合規定，不合格率為3.04%，包括有甜豌豆、奶油白菜、尖葉萵苣、皇宮菜、油菜、檸檬和木瓜等。

市場處說，經追查不合格產品來源，供應人分別來自高雄市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、雲林縣及台南市，並已請北農加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留。

北農公司表示，已依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天；若有第二次違規者則停止供應1個月；第三次違規者將廢止供應人資格。

市場處表示，蔬果農藥殘留應由產地源頭就開始管控，全台產地於採收前即應由在地農政單位先行抽驗，至集貨場所仍應由在地農會及合作社場進行自主管控，運送到消費地批發市場由市場再進行抽驗。

同時，台北市政府也要求，北市第一、第二果菜市場在批發交易之前必須先抽檢，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場；後端則由衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢，為北市市民的食安把關。

此外，食用水產品方面，台北漁產公司對進場魚貨添加物進行檢驗，項目為硼砂、螢光增白劑、過氧化氫、亞硫酸鹽、甲醛、藥物殘留及輻射等7項，若發現違反使用未經中央主管機關許可的添加物或違法的貨品，一律拒絕入場交易，這次共抽驗475件水產品，結果都合格。