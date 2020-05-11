瑞芳高工防疫機器人 支援專業英文大賽

新北市第六屆專業英文聽力與詞彙能力大賽(PVQC)，於本月9日起在三重商工舉行，賽事分為三天，戴口罩與拉開應試者間距，這次利用瑞芳高工製作的「自動檜木精油酒精噴灑器」，活用技職生所學，廢木料轉變成環保香氣，也舒緩了參賽者的緊張身心。

新北市教育局長張明文表示，專業英文聽力與詞彙能力國際認證，簡稱PVQC，是以應用為主，幫助學生將英語轉化實際運用在生活上，教育部也將專業英文列為審查資料及英文能力證明的加分條件，今年新北市教育局與國立師範大學辦理的PVQC大賽，共計76校報名，人數創六年來新高，為響應防疫，分成三天做辦理，以避免群聚風險。

台灣師範大學教授戴建耘表示，這次PVQC大賽首次開設校長組，教育局長與20位校長以選手身分參賽，並視察防疫措施，其中不僅教室內實施梅花座並開窗保持通風，考試間隔也進行滑鼠、鍵盤、座位全面消毒，另外這次瑞芳高工與黎明技術學院共同打造的「自動檜木精油酒精噴灑器」，首次運用在試場入口處，展現技職生設計「防疫機器人」的成果。

瑞芳高工校長顏龍源表示，進入試場前，每位應試者保持1.5公尺社交距離，並要求配戴口罩，進入前噴灑檜木精油酒精，不僅有75%的酒精消毒功效，還有3%的檜木精油是由學校的廢棄木料所提煉，不但環保，還有舒緩身心的效果，希望能化解每個應試者的緊張，並提升防疫讓專業英文大賽安全順利進行。