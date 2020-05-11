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兆如安養中心爆疥瘡感染 議員批機構未通報不作為
台北市兆如老人安養護中心傳疥瘡案例，議員李慶元痛批，疥瘡屬法定其他類傳染病，需依法通報，然而兆如既未通報，護理紀錄沒記載，事後紀錄也沒補寫。對此，台北市社會局表示，日前帶醫師突襲兆如，當場發現一例疥瘡個案，已勒令隔離，將請衛生局進行疫調，未來將加強聯合稽查。
社會局長劉志光今早赴台北市議會工作報告，李慶元指出，日前接獲民眾陳情，一位兆如養護部住民今年三月送醫後發現疥瘡，但該住民僅在兆如、萬芳醫院間來回，質疑兆如照護品質，巡檢醫師不作為。李慶元也提到，去年至今，兆如住民至萬芳醫院急診個案，共發現11起疥瘡個案。
然而，衛福部今年1月將「疥瘡」列為入人口密集機構傳染病通報項目，李慶元表示，今年初陸續發生的疥瘡個案，兆如仍沒有通報，事後補記也沒做。劉志光表示，日前已組織聯合稽查小組，昨也率隊帶醫師突襲兆如養護部，在243位住民中，當場檢出一例疥瘡案例，目前已下令隔離治療。
傳染病通報部分，劉志光說，醫院要通報衛生局，而個案從醫院離開回機構後，機構也必須要通報，觀察傳染源是否已根除。目前已會同衛生單位處理，未來將加強聯合稽查，稽查細節會在專案報告中提出。
對此，兆如安養護中心發聲明表示，議員指稱疥瘡個案過去均無疥瘡診斷，直到三月下旬入院才檢出，兆如強調中心並非醫療機構，日前也已配合衛生局調查，今日下午將持續採檢安養部100餘位住民，以及機構工作人員。
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