中央急難紓困金申請 盧秀燕：市府全力協助

疫情衝擊很多行業，中央宣布擴大急難紓困補助對象，台中市長盧秀燕今天表示，市府會捲起袖子全力協助，最快今天下午或明天就可陸續發放紓困金。

台中市議會今天召開定期大會，會中市議員朱暖英、劉士州、陳成添等人關心中央萬元紓困金發放進度。盧秀燕答詢時指出，衛生福利部長陳時中這兩天有打電話給她，請地方政府給予協助，市府當然願意，這本來就是市府的態度，防疫紓困地方與中央一起努力。

盧秀燕指出，市府主動全面協助中央紓困，包括收件、登打資料、審查、發放，因為這是中央新的方案，昨天市府取得確定格式後，相關局處都加派人手放棄假期，日以繼夜收件、登打、審查，截至目前為止約收件1萬2000件，如審查有疑義再報請中央進行審查，最快今天下午或明天就可陸續發放紓困金。

台中市社會局表示，市府不往中央送紙本資料，而是由區公所收件，由上百名「安心上工專案」人員將資料輸入excel檔，一切電子化作業，並由衛福部透過E關懷和財政部等系統快速審核。

社會局指出，區公所建檔時皆按照行政院長蘇貞昌所指示「從寬認定」，如爭議不大即迅速同意；少數資料不全者另外處理。此外，為減輕區公所人員負擔，市府已協調勞工局，增派安心上工專案人員，操作電腦資料加速建檔，讓有需求民眾儘快得到紓困。