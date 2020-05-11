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紓困之亂誰扛? 柯文哲愛將：基層需要確定感
新冠肺炎衝擊各行各業，如今卻衍伸紓困之亂，台北市長柯文哲愛將、台北市社會局前局長許立民於臉書貼文，提及政策要清楚明瞭，申請書在中央、地方推來推去，沒法解決事情，並標記「蘇院長您看到基層的聲音了嗎？」
許立民受訪時表示，不論中央、地方，急於協助需要紓困的民眾，這大家都可以理解，但推動政策時，有時大家比較急，導致政策面、執行端沒搭上，反倒會必較慢，也不是要批評誰，因為政府幫助民眾的心情，大家都能理解。
許立民表示，現在外界可以聽到，院長或縣市長說「說責任他來扛」，但對基層公務員來講，這是很不確定性語言，大家很樂見有肩膀承擔事情，但責任誰來扛，應該依法行政，基層公務員需要確定感，依法行政才是承擔表現。
許立民也說，他覺得中央應該多瞭解基層，把整件事弄更清楚，審核規定更清楚，讓資訊系統更順暢，這才是紓解基層壓力的做法，不然以目前機制，例如基層公務員很難查民眾的所得、存款。
許立民表示，新北市把申請書拿到中央，不論中央或區公所的公務員，其實都很辛苦，把審查推給誰，都於事無補，應該想辦法輕鬆簡單把問題做完，不然公務員做的痛苦，紓困速度就會變慢，就是兩敗俱傷。
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