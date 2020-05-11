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校長趣味直播「線上校慶」 學生大讚「被耽誤的綜藝咖」
因應新冠肺炎疫情，全台校慶活動陸續宣布停辦或轉型，新北市中山國小校長王健旺也發揮創意，化身搞笑直播主「旺旺」，與扮成「大頭佛」的教師蔡汶蓁共同主持「線上校慶」，並透過google meet及Facebook直播，讓師生、家長同步觀看，上線人數高達2000人，效果除不輸實體校慶，也令學生跟家長直呼「校長是被耽誤的綜藝咖」。
中山國小第一期校舍工程日前完工，原定要結合校慶擴大辦理啟用儀式，但受疫情影響，校方於上周五改舉辦「線上校慶」，由「旺旺」校長及「大頭佛」兩位主持人以海草舞搞笑出場，串起各項校慶活動，透過鏡頭遠端放送。
校長王健旺指出，由於中央建議室內100人、室外500人以上活動停辦，且校園不對外開放，因此安排表演團隊於校內各場地演出，並由主持人串場，讓校慶活動遠端放送不打折，師生在教室透過google meet觀看直播，家長則以校方臉書粉專「中山學務處」同步欣賞。
王建旺表示，雖然是首次採用線上校慶，但精彩內容不輸實體活動，主持人除一一到各班帶動波浪舞，也會隨機走訪校園各處，訪問師生，逗趣互動讓全校透過直播凝聚在一起，十分歡樂，家長也藉此一窺校內各角落，發掘平常不知的校園之美。
線上校慶直播上周五8時上線後，超過2000人同步觀看，至今觀看數更突破3000，新奇的內容，也吸引不少校外人士欣賞，留言板上更有許多人直呼，「中山國小好好玩、我要轉學」、「我是校友，現在學校好好喔！」「校長是被耽誤的綜藝咖」。
策畫活動的學務主任許吟如說：因為疫情關係，活動受限很多，但團隊經過精心設想，讓學生也可以感受到校慶的氛圍」；擔任「大頭佛」的教師蔡汶蓁則表示，雖然跟著校長全校跑很累，但這是經歷過最特別的校慶。
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