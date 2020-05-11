「天下第一攤」招募開跑 5月20日推精選美食外送優惠

台北市一年一度「天下第一攤」，即起招募參賽市場攤位，共同角逐金賞獎榮耀，又考量防疫措施，北市府結合電商平台、外送服務，民眾從5月20日起，透過「有無外送」平台下單金賞便當及冠軍炒飯等，可享好康優惠，限量5000份，讓在地美味傳遞出去。

台北市每年舉辦傳統市場節，可謂攤商的年度盛事，尤以「天下第一攤」活動最受注目，邀請全市41個傳統市場、7000多攤商，共同角逐金賞獎榮耀。

台北市產發局表示，今年「天下第一攤」活動，即起招募參賽市場攤位，歡迎踴躍報名，預計6月8日至19日，進行網路票選及美食專家公開甄選，選出傳統市場優質攤商與特色美食。

另外，受新冠肺炎影響，傳統市場的買氣不如以往，北市府提出延租、停租等優惠，為協助業者度過難關，提出結合電商、外送平台的優惠活動，鼓勵業者升級轉型，透過線上銷售，推廣店家特色產品。

台北市市場處指出，歷年「天下第一攤」的精選美食，例如手作便當、炒飯等，這次跟「有無外送」平台合作，提供5000份的金賞便當、冠軍炒飯優惠好康，預計5月20日起開跑，歡迎民眾前往搶購。