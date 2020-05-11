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北市府三千份送海外留學生關懷包 今起開放申請

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府籌備3000份關懷包，提供台北市尚未歸國的海外留學生家屬申請。記者林麗玉／攝影
北市府籌備3000份關懷包，提供台北市尚未歸國的海外留學生家屬申請。記者林麗玉／攝影

新冠肺炎疫情持續，為協助台北市海外留學生的防疫需求，台北市政府從今天開始，開放海外留學生關懷包申請。

北市副市長黃珊珊表示，北市府籌備3000份關懷包，提供台北市尚未歸國的海外留學生家屬申請，關懷包內容物包含口罩14片、口罩套1片、布口罩2片、環保餐具吸管組1個、影音平臺序號卡1張、電子雜誌序號卡1張、電子書序號卡1張等防疫關懷物資。

申請時間從5月11日起至5月31日止，留學生家屬可以到北市各區公所申請，每位留學生限領1份，限額3000份，受理申請時間為平日周一到周五早上8時30分至下午5時30分。

民政局長藍世聰說，由於目前口罩海外寄送有相關規定，所以關懷包的寄送還是須由海外留學生本人設籍於北市之父、母、配偶或法定代理人之任一人作為申請人，只要備妥身分證正本、就學證明（學生證、在學證明）、申請書，可臨櫃或透過電子郵件向區公所申請，經審核資格無誤後，即依留學生人數現場或預約發放關懷包。

北市政府表示，目前海外疫情仍處於高峰期，市長柯文哲瞭解獨自離家、遠赴海外求學的留學生生活的艱辛，希望透過關懷包傳遞家鄉的溫暖與關心，讓留學生能放鬆身心，保護自己，一起攜手抗疫。

留學生 北市 口罩

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