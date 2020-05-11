台中大坑生態園區賞蝶祕境 賞蝶觀蛙活動開放報名

每年5、6月是賞蝶季節，台中大坑生態園區是台中市民眾近郊賞蝶祕境，台中市風景區管理所與台灣紫斑蝶生態保育協會合作，5月17、24、31日及6月7日將在大坑生態園區共舉辦4場次的「夏季賞蝶觀蛙活動」，其中第一場將於5月12日上午8點開放網路預約報名，其餘場次也將在前一周的周二上午8點開放報名。

今年賞蝶活動有生態解說外，還有拼貼手作課程及一份小禮物，因應疫情影響，今年度採取總量分流，每場只開放60個名額，活動現場也規劃各項防疫措施，中市觀旅局邀請民眾一同安心來大坑賞蝶，打造「安心旅遊在台中」。

台中市觀旅局長林筱淇表示，因新冠肺炎疫情影響，今年許多活動都取消或是延後辦理，也為配合紫斑蝶羽化、遷移等自然生態發生，為提供市民安心戶外旅遊的選擇，今年賞蝶活動照常舉辦。但觀旅局對於舉辦活動的防疫措施毫不鬆懈，包括透過報名實名制掌握參加者資訊、於活動場地劃設安全距離標示、安排專業護理師協助，並於活動入口報到處安排專人量測體溫及手部消毒並於活動前提醒民眾全程佩戴口罩，由各導覽解說老師分隊帶開進行，在活動過程中由工作人員管制確保遊客落實佩戴口罩及保持1公尺社交距離等。

相關活動資訊可上台中市風景區管理所https://www.scenic.taichung.gov.tw/及台灣紫斑蝶生態保育協會http://www.purplecrow.org.tw查詢。

【活動資訊】

蝴蝶生態解說活動 限額60名/4場報名時間：

(1) 5月17日場次：5月12日上午8:00開放報名。

(2) 5月24日場次：5月19日上午8:00開放報名。

(3) 5月31日場次：5月26日上午8:00開放報名。

(4) 6月07日場次：6月02日上午8:00開放報名。