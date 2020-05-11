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柯文哲關切水神案？ 衛生局：柯是問怎別縣市不罰？
旺旺集團旗下品牌「水神」次氯酸抗菌液，遭北市衛生局依涉廣告不實開罰66萬元。台北市長柯文哲遭質疑關切此案，北市衛生局長黃世傑表示，柯文哲的意思是為什麼其他縣市不罰？只有台北市開罰？黃世傑說，之所以北市衛生局開罰水神，是因刊登廣告的縣市是在台北市，所以由台北市開罰。
另外，針對柯文哲曾說，開罰水神是中央交辦，副市長黃珊珊表示，這個案子的確是北市府在2月13日由中央移送來的交辦單，指水神相關廣告疑似廣告不實，加上北市府也接獲檢舉，所以就併案處理，由於過去沒有既成案例，市府也函詢中央、才開始行政調查。黃珊珊說，此案的確是中央移送過來的案子，要北市府查處，北市府也函文中央，來文，去文兩次。
衛生局表示，北市府曾約談業者三次，業者也做了陳述，食藥署3月10日也回文北市府，認為的確廣告有些文字涉及療效，全案依照藥事法裁處66萬元。
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