整合科技與照護服務 工研院打造樂齡陪伴機器人

在超高齡社會中，長老獨居比例愈來愈高，工研院整合科技與照護服務，希望解決獨居老人遇到的問題，而「樂齡陪伴機器人PECOLA」則是其中一項秘密武器，可在獨居長輩跌倒或發出緊急關鍵字，啟動即時雙向視訊模組，通知被照護者的家人或醫護照護者，縮短救助獨居老人的時間。

工研院資訊與通訊研究所組長李國徵說，PECOLA服務主軸是希望提供研發環境感知（Ambient Intelligence）技術，讓年長者「不穿不戴」就能蒐集到飲食、睡眠、情緒、活動力等生理資訊。

工研院樂齡陪伴機器人PECOLA研發團隊花一年的時間，針對銀髮族生活「身體好、吃得好、情緒好、睡得好」等四好需求建置PECOLA的互動功能，包括透過影像辨識技術分析獨居年長者飲食菜色，比對進食前後餐點差異歸納飲食概況；使用WiFi訊號偵測睡眠期間呼吸率，觀察睡眠與生理狀況；以影像式動態心率技術，利用活動分級及運動量辨識，讓獨居年長者用音樂律動鍛鍊身體提高活動力。

最重要的是，PECOLA可運用深度學習技術偵測跌倒事件主動撥號給子女建立雙向視訊；並可將上述生理資訊彙整成報表傳送到子女手機，讓子女全面掌握長者的睡眠、飲食、情緒、活動力等資訊，提高關懷的頻率與增加話題。

李國徵說，為了在家中隨時隨地能提供服務，PECOLA會先進行室內地圖建模，利用3D立體攝影機提供自主導航、場景識別的功能。隨著觀察獨居長輩的生活作息後調整定位點，提升避障能力。