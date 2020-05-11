送紓困資料被中央刁難？ 侯友宜：會負責任快速發放

新北市日前將9301件紓困申請案送 衛福部 核定，卻被衛福部指是錯誤示範且資料填寫不清楚，對此，新北市長 侯友宜 今表示，送出去的案件已過濾三分之一，現地方自己審，資料越完整發送越快，若不完整市長會負責快速發送。

侯友宜表示，當時送去衛福部的資料已過濾三分之一，有的已經查通過，審核過的部分今已快速發放，新北第一線人員也加班到凌晨12點，甚至星期六日總動員。

今早他也前往公所視察，看到滿滿等待申請紓困的民眾，同時公所也正發送紓困金，大家都很辛苦。侯也呼籲民眾，申請資料越完整者，紓困金發放越快，若資料不完整，地方審查時會把它做好，市長也會負起責任快速發放。

另外，侯也被問到，送去衛福部9000多份資料現在要拿回來自己審，但衛福部卻說已審查6000多件，新北不用再來回送件浪費時間，是否覺得中央刻意被刁難？

侯回應，面對所有紓困民眾，大家一起勇於承擔，也辛苦第一線辛苦作業人員，新北都有做基本的過濾及初審，若送去的資料要拿回來由新北自己審沒有問題，市長會負起責任快速發放紓困金。

其他部分他也會秉持認真努力做事的態度把防疫最到位，感謝基層人員及衛福部的辛苦，大家一起把事情做好，讓民眾快速拿到紓困金才是最重要的。

新北市社會局表示，送去衛福部的資料，由於衛福部已審查6000多件，因此，剩下的資料也會由中央來審核。