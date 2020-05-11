北市即日起至31日 可申請海外留學生關懷包
台北市副市長黃珊珊今天說，即日起至31日，開放民眾到區公所申請海外留學生關懷包，內有口罩、環保餐具吸管組、影音平台序號卡、電子雜誌序號卡等物資，共有3000份。
黃珊珊上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時表示，口罩是台北市政府的戰備口罩，讓異鄉學子感受來自家鄉的關懷，民眾只要提出就學證明就可申請。
民政局長藍世聰說明，海外疫情仍處於高峰期，盼能讓離家赴海外求學的學生感受到台灣對他們的關心，關懷包有口罩14片、口罩套1片、布口罩2片、環保餐具吸管組1個、影音平台序號卡1張、電子雜誌序號卡1張、電子書序號卡1張等。
藍世聰表示，關懷包共有3000個，今天起至31日提供留學生家屬到台北市各區公所申請，每名留學生限領一份，由學生的父母、配偶或法定代理人之任一人為申請人，持身分證正本、就學證明、申請書就可申請，限量發完為止或至期限截止。
藍世聰說，口罩只能家屬寄送，無法由政府代寄，政府也有提供郵局便利箱。
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