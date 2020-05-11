北市18日起逐步解封場館 仍採實名制

台北市副市長黃珊珊今天指出，18日起將逐步解封各場館，例如活動中心、公民會館等，但採實名制、不超過50人及不共餐；若疫情持續穩定，親子館及其它場館會陸續開放。

至於酒店及舞廳，黃珊珊說，中央訂定的指引難以遵守，單是保持社交距離、室內設置隔板就難以評估，「如果沒有做到呢？會有罰則嗎？還是中央希望我們每天派人去盯著看有沒有維持社交距離？」

黃珊珊上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊指出，區民活動中心、老人據點、文化局等小型藝文場所及公民會館等，18日起逐步解封，但嚴守實名制、不超過50人及不共餐三原則。

她說，若疫情持續穩定，親子館及其它場館會陸續開放；高中職以下學校，仍維持暑假後才開放。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），台北市區民活動中心從3月中起暫停租借，老人據點、親子館在2月底時宣布延至3月底才開放，後又宣布延至6月底。

至於酒店與舞廳復業問題，黃珊珊表示，中央要求地方評估符合防疫及安全條件後才能營業，但訂定的指引難以遵守，像是保持社交距離、酒店內設隔板、要求實名制、執行人流管制及環境清消，「沒人有把握可以確定執行的方法」。

黃珊珊說，若中央評估酒店能做到，「是不是就可以宣布開放？」

她直言，「評估標準顯然執行困難，討論不出結果」，要求中央統一宣布。