北市18日起逐步解封場館 仍採實名制
台北市副市長黃珊珊今天指出，18日起將逐步解封各場館，例如活動中心、公民會館等，但採實名制、不超過50人及不共餐；若疫情持續穩定，親子館及其它場館會陸續開放。
至於酒店及舞廳，黃珊珊說，中央訂定的指引難以遵守，單是保持社交距離、室內設置隔板就難以評估，「如果沒有做到呢？會有罰則嗎？還是中央希望我們每天派人去盯著看有沒有維持社交距離？」
黃珊珊上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。
黃珊珊指出，區民活動中心、老人據點、文化局等小型藝文場所及公民會館等，18日起逐步解封，但嚴守實名制、不超過50人及不共餐三原則。
她說，若疫情持續穩定，親子館及其它場館會陸續開放；高中職以下學校，仍維持暑假後才開放。
因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），台北市區民活動中心從3月中起暫停租借，老人據點、親子館在2月底時宣布延至3月底才開放，後又宣布延至6月底。
至於酒店與舞廳復業問題，黃珊珊表示，中央要求地方評估符合防疫及安全條件後才能營業，但訂定的指引難以遵守，像是保持社交距離、酒店內設隔板、要求實名制、執行人流管制及環境清消，「沒人有把握可以確定執行的方法」。
黃珊珊說，若中央評估酒店能做到，「是不是就可以宣布開放？」
她直言，「評估標準顯然執行困難，討論不出結果」，要求中央統一宣布。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言