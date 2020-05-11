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紓困送件爭議 新北拚速審速發放估420人

中央社 / 新北11日電

新北市將9000多件急難紓困申請案送到衛生福利部審核，引發爭議。衛福部授權地方審查，市長侯友宜一早到土城區公所視察，新北預估今天拚發放420人。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，行政院宣布擴大紓困，新北市將55大箱萬元擴大紓困申請案送衛福部核定，社工司為此在假日動員超過百人加班處理，更指出新北市是錯誤示範。

侯友宜上午進行非公開行程，直接前往土城區公所視察最新的審核進度並要求依中央指示速審速發放。市府官員表示，送衛福部的文件，新北都有備分資料，不只衛福部官員加班審核，新北相關局處及區公所同仁母親節假期也都在加班審核，預定今天最少可發送紓困補助給420人。

衛福部 加班

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