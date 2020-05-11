紓困送件爭議 新北拚速審速發放估420人

汐止警分局東山所員警孫紹鈞在汐止區姜子寮路姜子寮絕壁景點，執行防疫期間交通疏導分流，撿到一只錢包，內有錢包及三千多元，但未發現相關證件，經逐一詢問進出的每位遊客，終讓7旬登山婦發現隨身的錢包早已遺失於途中，經確認後身份後，將錢包歸還，也獲得民眾的肯定及讚賞。

2020-05-11 17:56