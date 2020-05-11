拜「9豬16羊」是反清復明 台南開基三宮廟祭典全台少見

廟宇奉祀的神明大家都耳熟能詳，不過，台南市中和境開基三官廟，奉祀了鮮少廟宇有的太陽星君、周公、桃花女。祭拜太陽星君為鄭成功傳入台灣，開基三官廟每年農曆3月19日仍承繼傳統，以「9豬16羊」祭拜太陽星君，為全台廟宇中少見。

位於台南市忠義路鄭氏家廟旁的開基三宮廟，主祀三官大帝，但較少人知道廟內另奉祀太陽星君、桃花女、周公。民俗工作者邱貞貞表示，中國神明原無太陽星君，明末崇禎皇帝自縊殉國後，遺民為免官府猜疑，在崇禎自縊的日子假太陽星君生日，祭拜崇禎，祀品為9豬16羊，9意指「久」，豬與「朱」同音，16是指明朝傳了16位皇帝，羊與陽同音，有反清復明的意思。

鄭成功驅逐荷蘭人後，將這一明為祭拜太陽星君，實為祭祀崇禎，並有反清復明意義的祭典帶到台灣，並規定學生要祭拜太陽星君。因為是祭拜太陽星君，所以香案要設在戶外，至今開基三官廟依然奉行，也成為台灣較特別的祭典。

廟內還奉祀桃花女與周公，邱貞貞表示，桃花女鬥周公是民間流傳已久的故事，衍生出民間嫁娶習俗，新娘乘車前往夫家前要丟扇子，就是「放性地」（台語放下脾氣的意思）；用米篩遮頭就是擋煞，另放炮是要讓白虎星不要接近。早年更在轎後吊肉，希望讓白虎星吃肉吃到忘記要接近新娘，以求夫妻和樂。邱貞貞說，拜桃花女、周公就是要祈求夫妻歡喜，家庭和樂。