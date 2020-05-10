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4年前離開科技業 他利用環境數據創平溪第1座有機茶園

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
平溪青農謝昶志利用環境數據管理茶園，取得有機轉型期認證，打造平溪區第1座有機茶園。圖／新北市農業局提供
平溪青農謝昶志利用環境數據管理茶園，取得有機轉型期認證，打造平溪區第1座有機茶園。圖／新北市農業局提供

春茶逐漸上市，退休後回到故鄉坪林經營茶園的陳陸合，堅持有機栽培，成為首批加入亞洲友善契作平台的坪林茶農；大學念環工的謝昶志，4年前回平溪家鄉，運用環境數據管理，打造平溪第一座有機茶園。

堅持做有機茶葉的陳陸合，2006年退休後回故鄉坪林經營「綠光農園」，除了種植不怕病蟲害的台茶18號「紅玉」外，也種植每年只能收成一次、產量稀少但香味更加濃郁香醇的「野放茶」。

陳陸合表示，坪林不只是包種茶的重要產地，更是生態資源的寶庫，堅持有機、友善農法的他，茶園除通過有機驗證外，還獲得慈心有機農業發展基金會的綠色保育標章。

由於有機茶成本較高，整體營收和毛利難追上慣行農法，陳陸合除透過行銷增客源外，也嘗試創新方式尋找多樣通路。

他更是首批加入聯盟「奧丁丁市集-新北友善契作專區」的坪林有機茶農，透過契作平台「先創通路，再創農路」的精神，增加在市場及企業界的銷售契機。

另外，76年次的平溪青農謝昶志，大學就讀水資源及環境工程學系，畢業後於科技業從事軟體系統開發，4年前毅然決然回故鄉種植有機茶，除利用環境數據管理茶園，還取得有機轉型期認證，打造平溪區第1座有機茶園。

謝昶志表示，一開始對茶產業一知半解，但透過與茶改場及學校合作，發現茶樹翠茵雜草過多、病蟲害等原因生長不順，因此，透過作物間雜草管理並搭配稻殼敷蓋減少雜草生長，降低雜草對作物的影響。

此外，他也透過氣象站天氣公開資料，分析觀察氣溫數據變化，在昆蟲會大量產卵的氣候預先採取防範措施。

在持續不斷精進學習文山包種茶製程知識及技術，並透過做中學，快速累積製茶經驗及技藝，謝昶志在2019年取得有機轉型期證書，成為平溪第一座有機茶園。

謝昶志表示，在轉型有機茶園過程中，發現有機茶葉產量較少與單價過高的問題，體悟傳統茶園以人工手採茶導致產量有限，因此，未來計畫擴大種植面積，將自己的茶園管理方式複製到其他園區，之後再引入半自動農機採茶，有效提高產量和節省人力成本，維持有機茶葉品質。

希望除將自身經驗分享給其他農民朋友，也盼連同平溪周遭環境一起照顧，讓茶園生機盎然，並吸引更多青年回鄉服務。

陳陸合2006年退休後回故鄉坪林經營「綠光農園」，種植有機茶葉。圖／奧丁丁提供
陳陸合2006年退休後回故鄉坪林經營「綠光農園」，種植有機茶葉。圖／奧丁丁提供
陳陸合為首批加入聯盟「奧丁丁市集-新北友善契作專區」的坪林有機茶農。圖／奧丁丁提供
陳陸合為首批加入聯盟「奧丁丁市集-新北友善契作專區」的坪林有機茶農。圖／奧丁丁提供

平溪 坪林 茶葉

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