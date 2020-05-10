拓寬樹新路瓶頸巷口 去影城及藝文行政大樓不再卡卡

樹林藝文綜合行政大樓去年落成，一旁還有秀泰影城，但與周遭社區的重要聯絡道樹新路50巷卻蜿蜒狹窄，市府拆除巷口瓶頸點建物，並把3.5公尺窄巷拓寬至7公尺，明日起開始通車。

新北市工務局指出，樹新路50巷為周遭社區居民通往樹新路及前往藝文綜合行政大樓的重要道路，但既有道路路幅狹窄且彎曲、部份路段會車困難，已嚴重影響用路人行車安全多年。

為提供居民健全交通及行車安全，工務局新工處及當地里長自2013年起與地主進行多次協商，終於在2019年獲得地主正面回應並達成共識。

新工處表示，樹新路50巷拓寬工程全長約115公尺，將原有道路寬度從最窄處3.5公尺，拓寬至7公尺，盼透過整體路幅拓寬，讓用路人行車時更安全順暢，有效改善當地路況。

此次拓寬工程除在拆除拓寬段既有民房時，部分路段需全線封閉，並以車輛改道方式施作外，拓寬同時，也需佔用一車道來避開尖峰時段的車潮。

另，因受限於原有道路狹窄，施工期間遭遇多項困難，在局部調整工法後，新工處提前於5月初完工，並在履勘作業及劃設完標線後，明日起開放通車。