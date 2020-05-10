疫情趨緩但新人意願回不來 新北4月結婚登記數量驟減

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，然準新人登記結婚的數量卻不見增加，台北市4月登記結婚人數比去年同期減少3成6。新北方面，今年1至3月登記人數比起去年同期減少456對；今年4月結婚登記比去年同期少了493對。

新北市民政局表示，去年1月共有2368人登記結婚、2月有1744對、3月有1938對、4月有1630對，而今年1月則有2167對登記、2月有1838對、3月1589對、4月1137對；今年4月結婚登記對數比去年同期少了493對。

另外，今年同性結婚登記對數1月有39對、2月有46對、3月有23對，4月則須依內政部按月統計並於每月15日公布數據。

往年5月20日是結婚登記的大熱門日之一，許多民眾會因其日期「我愛你（妳）」諧音選在這天登記結婚，儘管今年因疫情影響，新人降低登記結婚的意願，但民政局仍提醒，想選在520登記結婚的新人，前3天才開放登記，自今年4月20日起可以電話、傳真、戶所櫃檯或是線上預約，網路預約請至內政部網站（https://www.ris.gov.tw/app/portal/671）登記，最晚需在5月19日下午3點預約登記。

選擇網路預約者，須在預約登記結婚日的前1日下午3時前至7日內完成申請；假日結婚登記請於預約日前3天下午3時前至30日完成申請。