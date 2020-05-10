本土零確診加母親節 竹子湖人潮示警亮「黃」燈

今天母親節，加上新冠肺炎的本土確診連續掛零，各地陸續湧出人潮，台北市陽明山的竹子湖，正值海芋季，根據1968APP的人潮示警，竹子湖地區亮「黃」燈，顯示人潮略多；當地人士表示，從疫情發展至今，今天算是人潮較多的一天，可能是母親節關係，但竹子湖區域很大，沒有很壅擠狀況。

陽明山海芋與繡球花季已開跑，台北市湖田里長曹昌正表示，今天人潮陸陸續續出現，應該是母親節關係，但整個竹子湖區域很大，將近100公頃，雖然有人來，但沒有到壅擠、水泄不通。