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本土零確診加母親節 竹子湖人潮示警亮「黃」燈
今天母親節，加上新冠肺炎的本土確診連續掛零，各地陸續湧出人潮，台北市陽明山的竹子湖，正值海芋季，根據1968APP的人潮示警，竹子湖地區亮「黃」燈，顯示人潮略多；當地人士表示，從疫情發展至今，今天算是人潮較多的一天，可能是母親節關係，但竹子湖區域很大，沒有很壅擠狀況。
陽明山海芋與繡球花季已開跑，台北市湖田里長曹昌正表示，今天人潮陸陸續續出現，應該是母親節關係，但整個竹子湖區域很大，將近100公頃，雖然有人來，但沒有到壅擠、水泄不通。
曹昌正也說，國內已經連續28天沒有本土確診，都是境外移入，他自己觀察，今天來竹子湖的民眾，也大多有戴口罩，之前受疫情影響，竹子湖幾乎沒有人來，最近幾周開始陸續有人，這次母親節算是人較多的一天。
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