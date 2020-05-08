新北在地媒體購買禮盒 振興庇護工廠業績也為醫護加油

因新冠肺炎疫情影響，各行各業經濟重創，原本就屬弱勢的庇護工場，更是雪上加霜，新北市在地媒體天外天數位有線電視公司，特地向4家庇護工場總計購買800盒禮盒，並捐贈給部立台北、輔大、新北市聯醫三重院區和淡水馬偕等4家醫院，希望為第一線醫護人員加油打氣，兼幫忙庇護工場振興業績。

天外天數位有線電視公司董事長周詳人表示，由於保持社交距離，民眾減少各種消費活動，嚴重打擊到民生經濟，也降低對弱勢團體的關注，使得弱勢團體的營運更加困難，因此公司基於企業的社會責任，響應新北市好日子愛心大平台，希望藉由購買庇護工場烘焙的餅乾禮盒，拋磚引玉，一起來幫助弱勢社福團體，並慰勞第一線醫護人員。

社會局長張錦麗表示，感謝天外天等社會各界的愛心，新北市好日子愛心大平台防疫基金目前累計捐款、物已超過8347萬元，後續仍會持續接受各界的捐贈，希望早日脫離疫情，社會恢復正常運作。

勞工局長陳瑞嘉表示，受疫情影響，庇護工場業績平均掉了3成，非常感謝天外天，既做公益，又兼愛心幫助弱勢孩子。