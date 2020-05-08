快訊

中職／參與「開門打」首戰 陳時中：下次試試2000人

新北在地媒體購買禮盒 振興庇護工廠業績也為醫護加油

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
4家庇護工場代表到場感謝天外天採購禮盒。記者江婉儀／攝影
4家庇護工場代表到場感謝天外天採購禮盒。記者江婉儀／攝影

因新冠肺炎疫情影響，各行各業經濟重創，原本就屬弱勢的庇護工場，更是雪上加霜，新北市在地媒體天外天數位有線電視公司，特地向4家庇護工場總計購買800盒禮盒，並捐贈給部立台北、輔大、新北市聯醫三重院區和淡水馬偕等4家醫院，希望為第一線醫護人員加油打氣，兼幫忙庇護工場振興業績。

天外天數位有線電視公司董事長周詳人表示，由於保持社交距離，民眾減少各種消費活動，嚴重打擊到民生經濟，也降低對弱勢團體的關注，使得弱勢團體的營運更加困難，因此公司基於企業的社會責任，響應新北市好日子愛心大平台，希望藉由購買庇護工場烘焙的餅乾禮盒，拋磚引玉，一起來幫助弱勢社福團體，並慰勞第一線醫護人員。

社會局長張錦麗表示，感謝天外天等社會各界的愛心，新北市好日子愛心大平台防疫基金目前累計捐款、物已超過8347萬元，後續仍會持續接受各界的捐贈，希望早日脫離疫情，社會恢復正常運作。

勞工局長陳瑞嘉表示，受疫情影響，庇護工場業績平均掉了3成，非常感謝天外天，既做公益，又兼愛心幫助弱勢孩子。

代表受贈的新北市立聯合醫院副院長王祖琪表示，五月是個溫馨的季節，5月10日是母親節，12日是護士節，當每位醫護人員收到這份禮物時，相信甜在口裡，溫暖在心裡，感謝天外天和社會各界對醫護人員的愛心。

庇護工場在疫情期間業績掉了3成。記者江婉儀／攝影
庇護工場在疫情期間業績掉了3成。記者江婉儀／攝影

庇護工場 愛心

延伸閱讀

挺醫護！5月12至17日醫護人員到13森林遊樂區免費

抗疫被裁風波 咸陽40醫護復職、院長免職

疫情趨緩金門縣府提觀光振興 景點下月將重新開放

為醫護打氣 屏基正副院長6人捐薪1成抗疫基金

相關新聞

強制入境者住防疫旅館？侯友宜：開放要有步驟、順序

台灣今天又零確診，台北市副市長黃珊珊今表示，希望中央接下來邊境開放時，所有回國的國人，包括入境的外國人，都強制進入防疫旅...

汐止民眾捐康乃馨 祝防疫人員佳節愉快

新冠肺炎蔓延，從過年後防疫人員就開始忙碌，母親節前夕，就有熱心民眾送來康乃馨，希望汐止區忠孝里長丁彥伶協助發送給辛苦的防疫人員，今(8)日就送給包括汐止區公所、衛生所及國泰醫護人員，感謝辛苦防疫，母親節快樂。

國道飛石砸車 汐止隔音牆要延伸阻擋

天外飛石造成車損，新北市汐止區鄉長路緊鄰高速公路，再加上靠近貨車過磅的路段，許多大車都走外線，造成許多被擠壓跳下來的小碎石，就砸壞了停在底下鄉長路的車輛，所以，今(8)日立委沈發惠服務處就邀請相關單位會勘，也決定將高速公路隔音牆延伸，防止再有碎石彈跳，造成車損。

公廁沒水、指標差 四腳亭砲台步道惹民怨

瑞芳四腳亭砲台步道最近完成防朽的整修工程，因為油桐花盛開，不少遊客前來，民眾也向新北市議員林裔綺反應步道指標差、砲台公廁無水可用的困擾，昨(7)日市議員林裔綺立即邀集市府等相關單位來會勘，盼盡快改善四腳亭砲台的觀光品質。

化身花系列女主角 金山另類慶母親節

受到新冠肺炎疫情影響，模範母親表揚活動大多取消，金山區公所用另類的方式來為模範母親慶祝，挑選金山區花杜鵑作為主軸，讓各個里的模範媽媽們化身花系列的女主角進行快問快答的有趣活動，區長陳國欽到六股里為市級模範母親頒獎，祝福媽媽們母親節快樂。

雙溪公所編洗手舞 童戴粉紅口罩推性平

防疫期間，為推廣正確洗手好習慣，雙溪區公所與雙溪國小合作，邀學生們與區長藍瑞珉一同錄製洗手舞影片做防疫宣傳，同時大家戴上公所準備的粉紅口罩套，呼籲「顏色不分性別」，孩子們也打電話表達感謝，不管是爸爸還是阿公阿嬤，只要是家中的照顧者都值得傳達心意。

萬盛溪、新店溪福和橋周邊現死魚群 北市動員94人清除

雙北河川今天傳出有魚群暴斃，北市環保局指出，今天接獲民眾反映萬盛溪、新店溪的福和橋一帶出現死亡魚群，立即派員到現場查看，...

新北紓困補助金申請案2天累積9301件 今下午送衛福部

行政院宣布擴大急難紓困申請簡化，新北市統計6、7日收件數量，29區民眾申請案總計有9301件、55箱，今天下午由專人送至...

北市273輛公務電動車騎不到「免費里程」一半 議員批浪費

北市府採購547台Gogoro公務機車，平均每輛車約省了9000元，但議員戴錫欽下午質詢指出，電池交換月租費率，卻和一般...

疑溶氧量不足 雙北多處河川魚群暴斃

新北市新店溪、三峽溪和橫溪一帶今天發現大量魚群暴斃，環保局研判為天氣過熱、水源減少導致水中溶氧過低缺氧造成，初步檢驗水色...

林佳龍任內松柏漁港驗收未營運 市府：委外前還得善後

台中市議會定期大會專案報告，市政府針對松柏漁港建設專案報告，議員李榮鴻指前市府經費建設全縮水，完工驗收也無法營運，建設做...

新北也出現1女性未被老鼠咬傷漢他病毒確診 國內第5例

繼基隆之前出現漢他病毒案例，新北市衛生局今也表示，出現1例漢他病毒出血熱，為今年國內第5例，是一名三重區50多歲女性，無...

熱門新聞

上億房產「田僑仔」開名車要紓困 宜蘭：核給他良心不安

影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

新北也出現1女性未被老鼠咬傷漢他病毒確診 國內第5例

竹縣府斥資4億打造總圖書館 今晚在新瓦屋開規劃說明會

高雄不適任女特教師將轉偏鄉 家長怒：我們不是回收場

基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染 環局澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。