萬盛溪、新店溪福和橋周邊現死魚群 北市動員94人清除

雙北河川今天傳出有魚群暴斃，北市環保局指出，今天接獲民眾反映萬盛溪、新店溪的福和橋一帶出現死亡魚群，立即派員到現場查看，發現死魚範圍從新北市上游端秀朗橋段，中、永和端順流到萬盛溪、新店溪福和橋雙北沿岸兩側，大多數為40公分以上的烏仔魚，夾帶有部分吳郭魚、鯉魚，檢測發現水質溶氧量嚴重偏低，推測與近來炎熱高溫有關，疑因此造成魚群暴斃。

環保局簡任技正楊維修指出，現場檢測水質溶氧為1.34mg/L、酸鹼值7.15，水色透明正常，另也使用簡易式重金屬快篩包，檢測後則沒發現異常。

楊維修說，近日連續高溫達35度且少雨，疑似因此造成水中溶氧偏低，正常河川活水，水質溶氧應該都會有2mg/L以上，否則代表溶氧量嚴重偏低；針對暴斃魚群，以請北市衛工處加強截流站及污水處理廠操作，避免污染物排入河川；環保局則在新店溪、萬盛溪沿線追查可能污染來源。