雙溪公所編洗手舞 童戴粉紅口罩推性平

防疫期間，為推廣正確洗手好習慣，雙溪區公所與雙溪國小合作，邀學生們與區長藍瑞珉一同錄製洗手舞影片做防疫宣傳，同時大家戴上公所準備的粉紅口罩套，呼籲「顏色不分性別」，孩子們也打電話表達感謝，不管是爸爸還是阿公阿嬤，只要是家中的照顧者都值得傳達心意。

透過雙溪區公所自編的洗手舞教學，雙溪國小學生們展現練習成果，與區長藍瑞珉、校長葉永菁戴上粉紅口罩錄影，男孩們也不覺得粉紅色彆扭，加上陳時中部長與侯友宜市長的面具，跳起舞來生動又可愛，這次活動不僅推廣防疫衛生，也力推性別平等，要喚起民眾的意識。

雙溪國小校長葉永菁表示，由公所編的洗手舞，還貼心地編了正常版與簡易版，讓高年級、低年級學生都能上手，大家跳得又好又開心，區長特地送給大家環保吸管當作獎勵；而這週日便是母親節，今年因為疫情不能邀請家人來學校做活動，雙溪國小因此藉由孩子們一個個電話傳心，讓學生個個練習向平時照顧自己的家人表達感恩。

因為不習慣，有些孩子講著電話卻感動得直落淚，有些則是孩子講著講著，聽到電話另一頭傳來哽咽聲，鄉下孩子們平時的照顧者雖然不一定是他的母親，藉由母親節傳遞感恩之情，不僅拉近家人關係，也讓孩子更懂得說出愛，關懷身邊的人。