化身花系列女主角 金山另類慶母親節

受到新冠肺炎疫情影響，模範母親表揚活動大多取消，金山區公所用另類的方式來為模範母親慶祝，挑選金山區花杜鵑作為主軸，讓各個里的模範媽媽們化身花系列的女主角進行快問快答的有趣活動，區長陳國欽到六股里為市級模範母親頒獎，祝福媽媽們母親節快樂。

金山區長陳國欽表示，今年的母親節慶祝活動要特別不一樣，融入所內員工腦力激到的活潑元素，讓母親節變得更有趣，另外金山區市級模範母親陳美菊，平日除了相夫教子，更擔任金山區相當多單位的志工，為六股里的長輩共餐掌廚，不只母愛偉大、為鄰里付出善心更是有目共睹，今年獲選為市級的模範母親可以說是實至名歸。

六股里長鐘鼎平說，雖然因為疫情的關係規模縮小在活動中心舉行，不過社區夥伴們都一起來觀禮祝賀，場面相當溫馨熱鬧，希望趁著這個機會向模範母親的親朋好友拉票，大家趕快到金山區公所的臉書粉絲頁，為自己心目中的模範母親按個讚，趣味的競賽活動要為媽媽們增添人氣，也可以感受子女以及親朋好友給予的滿滿祝福。