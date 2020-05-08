公廁沒水、指標差 四腳亭砲台步道惹民怨

瑞芳四腳亭砲台步道最近完成防朽的整修工程，因為油桐花盛開，不少遊客前來，民眾也向新北市議員林裔綺反應步道指標差、砲台公廁無水可用的困擾，昨(7)日市議員林裔綺立即邀集市府等相關單位來會勘，盼盡快改善四腳亭砲台的觀光品質。

新北市議員林裔綺自收到民眾意見，於上週視察四腳亭砲台步道狀況時，便籌劃了這次邀集文化局、觀旅局、清潔隊等單位的會勘，盼權責單位能盡速改善民眾的訴求，讓四腳亭砲台的觀光品質更好。

砲台步道周遭不僅動線指標老舊、位置不顯眼，當初在馬路邊設立的四腳亭砲台意象也不如預期，市議員林裔綺要求市府觀旅局與公所，以初次前來的遊客本位來思考改善，而從停車場開始走到步道入口，不僅指引動向的告示牌不夠，一路上也多有垃圾、狗便影響觀感。

市議員林裔綺指出，步道上有荒廢的木質坐椅，上到砲台平面還有不肖業者傾倒垃圾的邊坡，公廁也因為水源問題，時常無水可用，這些民眾的要求，希望市府盡快想辦法處理。

新北市議員林裔綺表示，會勘中也遇見因看到部落客推薦而首次前來欣賞桐花的登山民眾，卻由於網路上資訊不清楚，在遙遠的四腳亭火車站繞來繞去，好不容易問路才來到了步道口。

其實四腳亭砲台由日本人所建，是新北市最大的砲台建築，會勘中市府文化局也同意，將努力推動四腳亭砲台成為國定古蹟，同時也研議加深建築的歷史考究，觀旅局也將重新規劃動向指標，讓民眾來四腳亭，能有個訪古、賞花、走步道，豐富又方便的愜意景點。