國道飛石砸車 汐止隔音牆要延伸阻擋
天外飛石造成車損，新北市汐止區鄉長路緊鄰高速公路，再加上靠近貨車過磅的路段，許多大車都走外線，造成許多被擠壓跳下來的小碎石，就砸壞了停在底下鄉長路的車輛，所以，今(8)日立委沈發惠服務處就邀請相關單位會勘，也決定將高速公路隔音牆延伸，防止再有碎石彈跳，造成車損。
鄉長里長曾俊華指出，因為，有一段高公局沒有做隔音牆擋起來，經常有車子經過石頭會飛過來，已經砸過好幾部車了，所以，也跟委員那邊反應，今天來會勘，高公局也答應要改善。
民眾抱怨已經有三台車被石頭打掉損壞，希望能夠趕快改善，因為，石頭掉下來砸到車子是事小，是怕人會受傷。
市議員張錦豪表示，在鄉長路18巷因為靠近高速公路有一個地磅站，那很多大車經過要過磅都很靠近外側、民宅這邊，導致有一些碎石會噴出來外面，所以，停放的車子都會有受損的狀況，所以，今天請高公局來改善，將隔音牆往後延伸約二十米，讓小碎石不會再噴下來，那高公局也承諾會在六個月內完成，因為，旁邊還有一些管線都要做遷移才能施作，所以，會請高公局儘速完成。
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