汐止民眾捐康乃馨 祝防疫人員佳節愉快
新冠肺炎蔓延，從過年後防疫人員就開始忙碌，母親節前夕，就有熱心民眾送來康乃馨，希望汐止區忠孝里長丁彥伶協助發送給辛苦的防疫人員，今(8)日就送給包括汐止區公所、衛生所及國泰醫護人員，感謝辛苦防疫，母親節快樂。
忠孝里長丁彥伶說，因為母親節就要到了，有好朋友想對第一線的防疫人員表示感謝，透過我將康乃馨送給汐止辛苦的防疫人員，包括汐止衛生所、國泰醫院還有汐止公所的所有員工，祝福大家母親節快樂。
汐止區長第一時間捧著一大束的康乃馨到各課室，首先是役政災防及經建課，這段時間人員除了要送防疫包，假日也沒得放假，得要值班到各景點宣導，所以，區長也送上康乃馨祝福大家母親節快樂。
汐止區長陳健民表示，感謝丁里長還有熱心的民眾，很開心今天收到這麼多的康乃馨，那在防疫期間大家都很努力也很辛苦，配合市府配合中央做防疫，那母親節到了，侯市長也推過母親節防疫還是要注意，如果有出去吃飯，相關的防疫措施還是要特別注重，除了祝媽媽快樂，也要祝媽媽健康。
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