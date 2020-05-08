快訊

上億房產「田僑仔」開名車要紓困 宜蘭：核給他良心不安

「靠北蘇睏」自掘火坑 當國民黨迷信網路卻不把關...

汐止民眾捐康乃馨 祝防疫人員佳節愉快

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
熱心民眾送來康乃馨，希望汐止區忠孝里長丁彥伶協助發送給辛苦的防疫人員。 圖／觀天下有線電視提供
熱心民眾送來康乃馨，希望汐止區忠孝里長丁彥伶協助發送給辛苦的防疫人員。 圖／觀天下有線電視提供

新冠肺炎蔓延，從過年後防疫人員就開始忙碌，母親節前夕，就有熱心民眾送來康乃馨，希望汐止區忠孝里長丁彥伶協助發送給辛苦的防疫人員，今(8)日就送給包括汐止區公所、衛生所及國泰醫護人員，感謝辛苦防疫，母親節快樂。

忠孝里長丁彥伶說，因為母親節就要到了，有好朋友想對第一線的防疫人員表示感謝，透過我將康乃馨送給汐止辛苦的防疫人員，包括汐止衛生所、國泰醫院還有汐止公所的所有員工，祝福大家母親節快樂。

汐止區長第一時間捧著一大束的康乃馨到各課室，首先是役政災防及經建課，這段時間人員除了要送防疫包，假日也沒得放假，得要值班到各景點宣導，所以，區長也送上康乃馨祝福大家母親節快樂。

汐止區長陳健民表示，感謝丁里長還有熱心的民眾，很開心今天收到這麼多的康乃馨，那在防疫期間大家都很努力也很辛苦，配合市府配合中央做防疫，那母親節到了，侯市長也推過母親節防疫還是要注意，如果有出去吃飯，相關的防疫措施還是要特別注重，除了祝媽媽快樂，也要祝媽媽健康。

汐止 母親節 衛生所

延伸閱讀

紫南宮母親節辦捐血 送琉璃項鍊或金幣錢母

疫情趨緩百貨人潮回來了 母親節餐廳訂位逼近9成滿

新豐高中學生創作母親節盆栽送媽媽 墨西哥學生要作4盆

母親節快樂！ 嘉義縣婦女會幹部上街送媽媽康乃馨賀節

相關新聞

強制入境者住防疫旅館？侯友宜：開放要有步驟、順序

台灣今天又零確診，台北市副市長黃珊珊今表示，希望中央接下來邊境開放時，所有回國的國人，包括入境的外國人，都強制進入防疫旅...

新北紓困補助金申請案2天累積9301件 今下午送衛福部

行政院宣布擴大急難紓困申請簡化，新北市統計6、7日收件數量，29區民眾申請案總計有9301件、55箱，今天下午由專人送至...

汐止民眾捐康乃馨 祝防疫人員佳節愉快

新冠肺炎蔓延，從過年後防疫人員就開始忙碌，母親節前夕，就有熱心民眾送來康乃馨，希望汐止區忠孝里長丁彥伶協助發送給辛苦的防疫人員，今(8)日就送給包括汐止區公所、衛生所及國泰醫護人員，感謝辛苦防疫，母親節快樂。

國道飛石砸車 汐止隔音牆要延伸阻擋

天外飛石造成車損，新北市汐止區鄉長路緊鄰高速公路，再加上靠近貨車過磅的路段，許多大車都走外線，造成許多被擠壓跳下來的小碎石，就砸壞了停在底下鄉長路的車輛，所以，今(8)日立委沈發惠服務處就邀請相關單位會勘，也決定將高速公路隔音牆延伸，防止再有碎石彈跳，造成車損。

公廁沒水、指標差 四腳亭砲台步道惹民怨

瑞芳四腳亭砲台步道最近完成防朽的整修工程，因為油桐花盛開，不少遊客前來，民眾也向新北市議員林裔綺反應步道指標差、砲台公廁無水可用的困擾，昨(7)日市議員林裔綺立即邀集市府等相關單位來會勘，盼盡快改善四腳亭砲台的觀光品質。

化身花系列女主角 金山另類慶母親節

受到新冠肺炎疫情影響，模範母親表揚活動大多取消，金山區公所用另類的方式來為模範母親慶祝，挑選金山區花杜鵑作為主軸，讓各個里的模範媽媽們化身花系列的女主角進行快問快答的有趣活動，區長陳國欽到六股里為市級模範母親頒獎，祝福媽媽們母親節快樂。

雙溪公所編洗手舞 童戴粉紅口罩推性平

防疫期間，為推廣正確洗手好習慣，雙溪區公所與雙溪國小合作，邀學生們與區長藍瑞珉一同錄製洗手舞影片做防疫宣傳，同時大家戴上公所準備的粉紅口罩套，呼籲「顏色不分性別」，孩子們也打電話表達感謝，不管是爸爸還是阿公阿嬤，只要是家中的照顧者都值得傳達心意。

萬盛溪、新店溪福和橋周邊現死魚群 北市動員94人清除

雙北河川今天傳出有魚群暴斃，北市環保局指出，今天接獲民眾反映萬盛溪、新店溪的福和橋一帶出現死亡魚群，立即派員到現場查看，...

北市273輛公務電動車騎不到「免費里程」一半 議員批浪費

北市府採購547台Gogoro公務機車，平均每輛車約省了9000元，但議員戴錫欽下午質詢指出，電池交換月租費率，卻和一般...

疑溶氧量不足 雙北多處河川魚群暴斃

新北市新店溪、三峽溪和橫溪一帶今天發現大量魚群暴斃，環保局研判為天氣過熱、水源減少導致水中溶氧過低缺氧造成，初步檢驗水色...

林佳龍任內松柏漁港驗收未營運 市府：委外前還得善後

台中市議會定期大會專案報告，市政府針對松柏漁港建設專案報告，議員李榮鴻指前市府經費建設全縮水，完工驗收也無法營運，建設做...

新北也出現1女性未被老鼠咬傷漢他病毒確診 國內第5例

繼基隆之前出現漢他病毒案例，新北市衛生局今也表示，出現1例漢他病毒出血熱，為今年國內第5例，是一名三重區50多歲女性，無...

熱門新聞

上億房產「田僑仔」開名車要紓困 宜蘭：核給他良心不安

影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

高雄不適任女特教師將轉偏鄉 家長怒：我們不是回收場

竹縣府斥資4億打造總圖書館 今晚在新瓦屋開規劃說明會

基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染 環局澄清

新北也出現1女性未被老鼠咬傷漢他病毒確診 國內第5例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。