快訊

IDF戰機降落左主輪爆胎 台中機場跑道關1小時影響5航班

八軍團軍備局 表揚模範母親

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
軍備局205廠表揚109年模範母親，由政戰主任李之坤（左）頒獎給模範母親林玉珍女士（中）與次子周育慶士官長（右）合影。圖／205廠提供
軍備局205廠表揚109年模範母親，由政戰主任李之坤（左）頒獎給模範母親林玉珍女士（中）與次子周育慶士官長（右）合影。圖／205廠提供

為宏揚母儀，表達對母親的敬意，陸軍第八軍團指揮部在母親節前夕，由少將政戰主任張維新親赴榮獲國防部及司令部模範母親謝金枝女士、陳翁淑敏女士、楊麗利女士家中，頒發賀匾與禮品，以表彰其苦心栽培子女之懿德典範，而在場的官兵子女，也透過感人及溫馨話語，訴說對母親長年辛勤付出的感謝之情，以及答謝母親無私奉獻的愛，場面令人動容。

軍備局205廠今天表揚109年模範母親，由政戰主任李之坤代表廠長前往林玉珍、李季蓁及吳品霈3位模範母親家中表揚，致贈賀屏及禮品，推崇她們鼓勵子女從軍報國、蔚為國用的懿德典範。

獲獎母親皆有子女在部隊工作，自小即教育子女要報效國家，子女亦耳濡目染以誠待人，為社會貢獻一己心力。

八軍團43砲指部徐偉舜上尉母親王吉英女士，獲選109年陸軍第八軍團模範母親，由砲指部指揮官陳俊源少將（前左）前往家中致贈賀匾與禮品，表彰王女士長年對兒女的撫育之恩。圖／陸軍八軍團提供
八軍團43砲指部徐偉舜上尉母親王吉英女士，獲選109年陸軍第八軍團模範母親，由砲指部指揮官陳俊源少將（前左）前往家中致贈賀匾與禮品，表彰王女士長年對兒女的撫育之恩。圖／陸軍八軍團提供

模範母親 母親節

延伸閱讀

金門模範母親頒獎 陳景蘭洋樓飄咖啡香同慶

家務不只是媽媽的責任或義務 母親節贈禮別送家事用品

兩子一孫一門三傑都是警察 郭許金秀獲南警模範母親

家扶寄養家庭「勞媽媽」 模範母親用「心」關懷寄養童

相關新聞

新北紓困補助金申請案2天累積9301件 今下午送衛服部

行政院宣布擴大急難紓困申請簡化，新北市統計6、7日收件數量，29區民眾申請案總計有9301件、55箱，今天下午由專人送至...

北市273輛公務電動車騎不到「免費里程」一半 議員批浪費

北市府採購547台Gogoro公務機車，平均每輛車約省了9000元，但議員戴錫欽下午質詢指出，電池交換月租費率，卻和一般...

新北也出現1女性未被老鼠咬傷漢他病毒確診 國內第5例

繼基隆之前出現漢他病毒案例，新北市衛生局今也表示，出現1例漢他病毒出血熱，為今年國內第5例，是一名三重區50多歲女性，無...

萬盛溪、新店溪福和橋周邊現死魚群 北市動員94人清除

雙北河川今天傳出有魚群暴斃，北市環保局指出，今天接獲民眾反映萬盛溪、新店溪的福和橋一帶出現死亡魚群，立即派員到現場查看，...

疑溶氧量不足 雙北多處河川魚群暴斃

新北市新店溪、三峽溪和橫溪一帶今天發現大量魚群暴斃，環保局研判為天氣過熱、水源減少導致水中溶氧過低缺氧造成，初步檢驗水色...

林佳龍任內松柏漁港驗收未營運 市府：委外前還得善後

台中市議會定期大會專案報告，市政府針對松柏漁港建設專案報告，議員李榮鴻指前市府經費建設全縮水，完工驗收也無法營運，建設做...

走出同溫層 川伯李四川開粉專幫韓市府發聲

高雄市長韓國瑜面臨罷免難關，副市長李四川已表態就算市長補選，也不會是他出馬，理由是「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，但為提高...

八大行業若做好防疫措施可望解封 侯友宜：不贊同

中央流行疫情指揮中心昨天表示，台灣新冠肺炎疫情趨緩，若遵循防疫指引，商務、體育、文化、旅遊等將陸續解封。酒店、舞廳等八大...

若邊境放寬管制 黃珊珊：希望強制入境者住防疫旅館

台灣新冠肺炎疫情相對穩定，台北市府正著手規畫檢討解封，台北市副市長黃珊珊指出，因本土狀況很少，重點在境外，北市有最完整的...

母親節將至 北市照護機構探視放寬

母親節將至，北市照護機構探視放寬，開放實名制預約探視，探視時間每次至多2小時，並採人流管制。

垃圾桶撤減 北市變髒 研議多處增設

北市環保局近來撤除市區人行道上許多專用垃圾桶，預計從原本3171座減為1000座，議員潘懷宗昨在議會質詢指出，垃圾桶變少，常見垃圾滿出來，市容變髒亂，若要減少，必須讓民眾知哪有垃圾桶丟垃圾。環保局長劉銘龍承諾會檢討，大的公車站、捷運站、商圈及風景區會設置垃圾桶。

闖關失敗！ 大巨蛋地下通道預算動支案暫擱置

大巨蛋通過環境影響差異分析後，復工有望，北市工務局新工處計畫恢復動支地下連通道工程預算3.7億元。不過，議會工務委員會昨審議時，多數議員認為，當初環差是「有條件」過關，且當地居民、議員質疑的大巨蛋光害、交通動線問題至今仍未解決，加上大巨蛋建照尚未變更，不符動支條件，仍決定暫擱。

熱門新聞

影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

紓困亂象／屏東七旬翁 開賓士辦紓困

擴大急難紓困補助 嘉義市發出第一筆2萬元

高雄不適任女特教師將轉偏鄉 家長怒：我們不是回收場

基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染 環局澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。