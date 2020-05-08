八軍團軍備局 表揚模範母親

為宏揚母儀，表達對母親的敬意，陸軍第八軍團指揮部在母親節前夕，由少將政戰主任張維新親赴榮獲國防部及司令部模範母親謝金枝女士、陳翁淑敏女士、楊麗利女士家中，頒發賀匾與禮品，以表彰其苦心栽培子女之懿德典範，而在場的官兵子女，也透過感人及溫馨話語，訴說對母親長年辛勤付出的感謝之情，以及答謝母親無私奉獻的愛，場面令人動容。

軍備局205廠今天表揚109年模範母親，由政戰主任李之坤代表廠長前往林玉珍、李季蓁及吳品霈3位模範母親家中表揚，致贈賀屏及禮品，推崇她們鼓勵子女從軍報國、蔚為國用的懿德典範。