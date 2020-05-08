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綠美化園藝專班 新北媒合街友就業百分百

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
為促進街友就業，新北市勞工局、社會局4月27日起，合作辦理綠美化園藝專班，今結訓，也直接幫業主媒合。圖／新北就服處提供
為促進街友就業，新北市勞工局、社會局4月27日起，合作辦理綠美化園藝專班，今結訓，也直接幫業主媒合。圖／新北就服處提供

為促進街友就業，新北市勞工局、社會局4月27日起，合作辦理綠美化園藝專班，今結訓。新北市就業服務處邀請3家友善廠商至訓練地點林口觀照園辦理訓後就業媒合，3家廠商提供10個工作機會，現場10位學員與廠商面試均獲錄取，媒合率達100％，藉由勞工局的職訓就服「一條龍」。

參訓街友阿吉，原是室內裝修師傅，因生意失敗致經濟不濟流浪街頭，靠打零工維生，因發生車禍造成腳骨折，後續轉介至新北市街友中途之家林口觀照園安置，並希望藉由這次職訓專班能夠重返職場，獲得新生，他今天得知順利推介就業後，直言「我的人生重新開機了」，不斷向在場的就服員及廠商道謝。

友善廠商表示，因樹木修剪、去除雜草等工作，在使用機具及修剪不良枝施工皆具有技術性，尋找專業人力不易；透過就服處告知市府辦理的綠美化園藝職業訓練班即將結訓，且為職訓學員就業媒合，可直接在結訓當日面試專業人員。

勞工局長陳瑞嘉表示，就服處透過專責的就服員，提供街友支持性及個別化的就業諮詢追蹤輔導、並採陪同面試及補助衣著等服務，提升雇主僱用的意願。

街友 面試

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