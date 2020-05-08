北市273輛公務電動車騎不到「免費里程」一半 議員批浪費

北市府採購547台Gogoro公務機車，平均每輛車約省了9000元，但議員戴錫欽下午質詢指出，電池交換月租費率，卻和一般民眾相同，沒有優惠，且有273台Gogoro公務機車的實際每月騎乘里程數，未達電池交換月租費免費里程數的一半，卻被收整月的費用，很不划算。環保局長劉銘龍指出，希望每一季檢討一次費率。

戴錫欽統計，市府547台Gogoro公務機車，含警察局、動物園 大地處等7個機關，共有273台Gogoro公務機車的實際每月騎乘里程數，未達電池交換月租費免費里程數的一半，卻被收整月的費用，平均每月公務機車多付里程數達5萬4651公里，換算下來，等同市府每月浪費13萬6627元。

戴錫欽說，像動物園，499月租里程數有315公里，但實際上只騎了43公里，這是浪費。他還發現，目前電動機車市佔率最高的電力提供方式為「換電式」，約占81%。但他質疑，北市的換電式站數僅43站，充電式站卻有106站。

戴錫欽表示，北市府現正研議市有土地建置電動機車充換電站可行性，並且以此為爭取換充電式的電動機車業者的談判籌碼，爭取合理且符合市府公務機車的合理騎乘里數方案，避免浪費月租里程數。

目前綁約最短3個月，最長3年，月租從299到799元。市警局長陳嘉昌指出，綁約目前是由各分局決定，對於綁約將到期，現在檢討到底綁多久會比較好，也會依轄區特性 綁約。環保局長劉銘龍說，已經提醒每一季檢討一次。

至於公有土地建置電動機車充換電站可行性，劉銘龍指出，初步討論除了公有停車外，高架橋下、公園用地，可做換電站，屬有償式，市府可收租金，也可以做籌碼和業者談電池交換月租費，減少支出，接下來會請公園處、新工局和交通局協助。