疑溶氧量不足 雙北多處河川魚群暴斃

新北市新店溪、三峽溪和橫溪一帶今天發現大量魚群暴斃，環保局研判為天氣過熱、水源減少導致水中溶氧過低缺氧造成，初步檢驗水色透明，水質未發現急毒性反應，其中以新店溪中正橋下游至華江橋沿岸情況最嚴重，約有上萬條，但新店溪河面上目視未發現其他死魚。

環保局在新店溪福和橋至秀朗橋段中間河段巡查，發現靠永和端有近20隻死掉的烏魚，分布於河岸邊，體長約50公分，魚鰓呈現微紅色，眼球黑色，嘴巴微張，無明顯外傷，現場採取水樣量測pH值為7.8、水溫28.4°C、溶氧為2.87mg/L，研判溶氧過低導致魚群缺氧才暴斃。

新店溪福和橋下新北和北市河岸、福和橋及永福橋間新店溪河面上有數百條烏魚及吳郭魚，情況相同，採水樣量測pH值7.27、水溫28.4°C、溶氧2.47mg/L。