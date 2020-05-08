聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑溶氧量不足 雙北多處河川魚群暴斃
新北市新店溪、三峽溪和橫溪一帶今天發現大量魚群暴斃，環保局研判為天氣過熱、水源減少導致水中溶氧過低缺氧造成，初步檢驗水色透明，水質未發現急毒性反應，其中以新店溪中正橋下游至華江橋沿岸情況最嚴重，約有上萬條，但新店溪河面上目視未發現其他死魚。
環保局在新店溪福和橋至秀朗橋段中間河段巡查，發現靠永和端有近20隻死掉的烏魚，分布於河岸邊，體長約50公分，魚鰓呈現微紅色，眼球黑色，嘴巴微張，無明顯外傷，現場採取水樣量測pH值為7.8、水溫28.4°C、溶氧為2.87mg/L，研判溶氧過低導致魚群缺氧才暴斃。
新店溪福和橋下新北和北市河岸、福和橋及永福橋間新店溪河面上有數百條烏魚及吳郭魚，情況相同，採水樣量測pH值7.27、水溫28.4°C、溶氧2.47mg/L。
新北市河川巡管隊已啟動全面巡查機制，大量死魚集中在新店溪中正橋下游至華江橋沿岸，目測約上萬條死魚，另外汐止、三峽也出現少量死魚，市府啟動緊急應變機制，環保局將負責水質檢測及魚屍清運作業，巡管處負責打撈，中午已在忠孝及華江碼頭架設攔汙索，同時打撈魚屍，預估最晚明天可處理完。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言