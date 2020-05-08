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林佳龍任內松柏漁港驗收未營運 市府：委外前還得善後
台中市議會定期大會專案報告，市政府針對松柏漁港建設專案報告，議員李榮鴻指前市府經費建設全縮水，完工驗收也無法營運，建設做半套！台中市政府表示，後續將委託台中區漁會投資經營，但還需善後。
李榮鴻說，松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施工程計畫早在前市長胡志強任內就開始規劃推動。但到了前市長林佳龍任內，市府原宣稱104年要動工、106年完工，結果拖到107年3月底才動工。
不但如此，原本1億2千萬的經費縮減成9千萬，漁貨市場主建物從2層樓縮水成1層樓，周邊設施都沒有做，現在主體工程完工驗收也無法營運，地上甚至還出現裂痕，漁民的網具無處可放。
李榮鴻質疑前任市府工程做半套，導致盧團隊還要善後收尾，他要求市府盡快檢討。另針對內部裝修及周邊相關設施，還有路燈照明系統、指標識別系統、綠美化等營運基礎設施也要盡快建立。
台中市農業局表示，此案委托台中區漁會投資經營，但還需辦理內部裝修作業及加強周邊設施。
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