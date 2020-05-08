新北也出現1女性未被老鼠咬傷漢他病毒確診 國內第5例

繼基隆之前出現漢他病毒案例，新北市衛生局今也表示，出現1例漢他病毒出血熱，為今年國內第5例，是一名三重區50多歲女性，無慢性病史，近期無國內外旅遊史，自家經營工廠，常在附近防火巷看見老鼠，但未被咬傷，目前健康狀況良好。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿汙染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至2個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

新北市衛生局表示，該案4月15日開始出現發燒、全身痠痛等症狀至診所就醫，因症狀持續，4月17日至醫院就醫後通報，經二次檢驗後確診，已於4月26日出院，目前健康狀況良好，相關接觸者皆無疑似症狀。

衛生局表示，新北市前年、去年各出現1例漢他病毒出血熱，屬零星案例。本案經接獲確診通知後，已立即對個案住家及工廠周圍半徑200公尺進行補鼠、滅鼠、防鼠及環境消毒等防治作業，並針對附近民眾進行衛教宣導，提醒注意環境衛生、勿堆積雜物，並做好防鼠措施。

疾管署呼籲，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。