台中巨蛋還要滾多久？ 盧秀燕：任內鐵定動工

台中巨蛋興建案一波三折，民進黨議員陳淑華今天質詢指出，從前胡志強市長時代規劃在文心路預定地，再換到14期重劃區，前林佳龍市長又換到崇德路，松竹路口，盧秀燕把巨蛋又「滾」回14期重劃，過程將近20年，她質疑巨蛋是否能在盧市長任內動工且完工。

盧秀燕在表示「在我任內，一定會邀請所有議員參加巨蛋的動工典禮。」

市府運動局提出台中市巨蛋體育館興建工程規畫進度進行專案報告。藍綠議員陳淑華丶謝明源與陳成添關切台中巨蛋何時開工？何日完工。

陳淑華議員在質詢時指出，台中巨蛋滾了將近20年，盧市長確定選址在14期重劃，但以台北巨蛋BOT案為例，1998年選址確定，經都市計劃程序及相關的評估作業後，在2004年招商，2006年簽約，2011年取得建照，一直到今天，還是焦頭爛額。台中巨蛋興建要4年2個月，完工後，OT及BOT的招商有能力、有把握做到嗎？

按市府的計劃興建完成後已115年以後了，能如期營運嗎？陳淑華要求市府，最主要就是政策方向，還要再加上極強的執行力。

運動局指出，市府選定北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地，計畫興建「台中市巨蛋體育館」占地約6.95公頃，可舉辦國際賽事、大型演唱會活動及藝文娛樂等表演場所，打造多功能體育館；未來學校用地與體育場館朝整合、彈性化、多元功能設計。

都發局表示，市府推動「巨蛋體育館」建設案，預定111年動工、115年完工後正式營運，今年2月19日公開招標、4月1日開標後陸續辦理兩階段評選作業，預計7月1日發布評選結果。為確實掌握進度，市府定期召開工作小組會議。